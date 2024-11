17.11.2024 12:00 2.671 Streit eskaliert im Erzgebirge: Junger Mann schwer verletzt aufgefunden

Am Samstagabend wurde ein schwer verletzter Mann am Markt in Annaberg-Buchholz gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Annaberg-Buchholz - Am Samstagabend fanden Rettungskräfte einen schwer verletzten Mann (21) am Markt in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge). Am Markt in Annaberg-Buchholz wurde am Samstagabend ein schwer verletzter Mann (21) gefunden. Die Polizei sucht Zeugen. (Archivbild) © Sven Gleisberg Vor Ort wurde die medizinische Erstversorgung eingeleitet. Daraufhin nahmen Polizisten Ermittlungen zum Geschehen auf. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-Jährige offenbar mit einem Unbekannten in einen handfesten Streit geraten war. "In der Folge hatte der Täter dem jungen Mann die schweren Verletzungen mit einem spitzen Gegenstand zufügt", teilte ein Polizeisprecher mit. Weiter: "Während der 21-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen wurde, gingen Beamte ersten Hinweisen zum flüchtigen Täter nach. Feststellungen konnten jedoch nicht mehr getroffen werden." Erzgebirge Neuer Investor am Fichtelberg: Gibt's bald internationale Rennen in Oberwiesenthal? Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die den Streit am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr im Bereich Markt/Ratsgasse/Große Kirchgasse beobachtet haben. Hinweise an: 03733 88-0

