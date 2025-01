Kleiner Milo (5) aus Sachsen mit seltener Fehlbildung: Heute wird er operiert

Zschorlau - Der kleine Milo (5) aus Zschorlau (Erzgebirge) ist mit einigen Handicaps auf die Welt gekommen. Wegen einer seltenen Fehlbildung fehlen ihm im linken Bein viele Knochen - außerdem hat er am linken Fuß nur zwei Zehen. Deswegen wird er am heutigen Montag in einer Spezialklinik operiert.