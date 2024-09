Wegen acht Euro! Tabak-Dieb verletzt Ladendetektiv

Freiberg - Ein Tabak-Dieb sorgte am gestrigen Mittwoch in Freiberg für Ärger: Der Mann rannte vor einem Ladendetektiv davon und schlug ihm eine Getränkedose auf den Kopf. Anschließend flüchtete der Langfinger. Nun sucht die Polizei den Täter.

Die Freiberger Polizei sucht derzeit einen Tabak-Dieb. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Das Ganze geschah gegen 9.35 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der "Meißner Gasse". Dort hatte der Langfinger Tabakwaren im Wert von acht Euro mitgehen lassen.

"Ein Ladendetektiv (34) bemerkte den Diebstahl und sprach den mutmaßlichen Dieb an", so eine Polizeisprecherin. Der Täter flüchtete daraufhin aus dem Geschäft in Richtung Mönchsstraße.

"Dort konnte ihn der 34-Jährige einholen und festhalten. Der mutmaßliche Langfinger konnte sich losreißen, warf das Diebesgut auf den Boden und flüchtete erneut", heißt es von der Polizei.

Die Jagd ging weiter! In der Mönchsstraße konnte er den Dieb nochmals packen - es kam zu einer Rangelei.

Dann schlug der Täter dem Ladendetektiv mit einer Getränkedose auf den Kopf. Der 34-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend konnte der Dieb unerkannt entkommen.