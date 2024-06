Fremd im eigenen Körper: Wie Palucca-Schüler Jeremy zum Mädchen wurde

Altenberg - Zu dick oder zu dünn, zu groß oder zu klein: Viele Menschen fühlen sich in ihrem Körper nicht wohl. Manche möchten das ändern und trainieren, schminken oder tätowieren sich. Aber was, wenn das eigene Geschlecht und die dazugehörigen Körperteile einem Menschen fremd und sogar eklig erscheinen?

Lilith Weiland (16) hieß mit elf Jahren noch Jeremy. Heute ist sie sicher: Sie will ein Mädchen sein und geht den Weg gemeinsam mit Ihren Eltern. © Eric Münch

Mit elf Jahren merkte Jeremy als Internatsschüler der renommierten Palucca-Hochschule für Tanz, dass er auf andere Gedanken kommt als seine Mitschüler: "Ich fühlte mich irgendwann eingeschüchtert in der Garderobe, im Training mit den Jungs hatte ich Hemmungen." Heute ist Jeremy 16 Jahre alt und heißt Lilith.



Zunächst dachte Lilith, sie sei homosexuell. Per Brief an die Eltern und als Statusmeldung im Internet outete sich der damals 13-jährige Jeremy als schwuler Junge.

Aber nur kurze Zeit später der nächste Wandel: "Ich war mir dann sicher, dass ich gar nicht schwul bin, sondern ein Mädchen, das Jungs liebt", sagt Lilith entschieden am Tisch der Eltern im beschaulichen Bärenstein.

An diesem Tisch sitzen die größten Unterstützer und Kritiker des Lebenswandels ihres Kindes.