Frieden im Landtag! Letzte Plenarsitzung endet ohne Zoff und Zetern

Full House: Am gestrigen Donnerstag kamen die Abgeordneten zu einer letzten Plenarsitzung im Landtag zusammen. Schon am kommenden Dienstag tritt der neue Landtag zusammen. © Christian Juppe

Keine Frage, die Messen sind gesungen. Warum sich also aufregen? Und so herrschte am gestrigen Donnerstag im Gegensatz zu vielen anderen Sitzungen eine geradezu friedliche Atmosphäre.

Während sonst zwischen den Fraktionen oft die Fetzen flogen, hielten sich die Abgeordneten bei dieser letzten Sitzung auffallend zurück.

Nur AfD und Linke blieben verhalten angriffslustig und behakelten sich, um im Bild zu bleiben, zumindest mit kleinem Nadelbesteck.

"Lüge", grätschte Kerstin Köditz (57, Linke) lautstark in einen Redebeitrag von André Barth (54, AfD). "Wir werden Sie nicht vermissen", schallte es bei einer Wortmeldung von Köditz von der AfD-Fraktionsbank zurück. Köditz streicht die Segel, sie war zur Landtagswahl nicht mehr angetreten.