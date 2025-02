Gäste in Sachsens Herbergen: War 2024 ein gutes Jahr?

Auch wenn zahllose Touristen schon jetzt die Sächsische Schweiz mit dem Lilienstein genießen, sieht Landestourismus-Chef Stephan Meyer (43) Bedarf für Investitionen. © Bildmontage: IMAGO/Sylvio Dittrich, Thomas Türpe

Laut Tourismusministerin Barbara Klepsch (59, CDU) hätten Ausstellungen in Museen, die Fußball-Europameisterschaft sowie Fachmessen und große Konzerte zum Erfolg beigetragen.

Landestourismus-Chef Stephan Meyer (43) verwies auf die "immense Bedeutung des Tourismus". Angesichts der aktuellen Herausforderungen hält er noch gezieltere Investitionen des Freistaates für nötig.

Die deutlichsten Steigerungen verzeichneten laut Mitteilung Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Regional verzeichneten sieben der neun Reisegebiete im Freistaat einen Besucherzuwachs.

Dieser war mit 2,27 Millionen Gästen in Dresden am größten. Auch in der Region Oberlausitz-Niederschlesien gab es ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber 2023.