27.08.2023 11:06 816 Geklaut? Pferd "Fanta" von Koppel verschwunden

In Leubsdorf ist am Freitag ein Pferd von einer Koppel in der Schellenberger Straße verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Claudia Ziems

Leubsdorf - In Leubsdorf (Landkreis Mittelsachsen) ist ein Pferd von einer Koppel verschwunden! Wo ist Pferd "Fanta"? Die Stute verschwand von einer Koppel in Leubsdorf. © Polizei Am Freitag wurde die Polizei in die Schellenberger Straße gerufen. Dort war ein Pferd von einer Koppel verschwunden. "Beschädigungen an der mit Strom geführten Umzäunung konnten nicht festgestellt werden. Es besteht derzeit der Verdacht, dass Unbekannte die sieben Jahre alte, braune Stute mit dem Namen 'Fanta' entwendet haben", teilte die Polizei am heutigen Sonntag mit.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, die mit der verschwundenen Stute in Verbindung stehen könnten? Wer weiß, wo sich "Fanta" aktuell befindet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03731 70-0 im Polizeirevier Freiberg entgegengenommen.

Titelfoto: Polizei