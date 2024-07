Sächsischer Flüchtlingsrat vergleicht Abschiebungen mit "öffentlichen Hinrichtungen"!

An manchen Abschiebungen stören sich die Leute - an anderen nicht. Das ist ein Problem, behauptet der Sächsische Flüchtlingsrat. (Symbolbild)

Was haben der Fall von Robert A. aus Chemnitz, die gestoppte Abschiebung von Alvarado A. im Landkreis Görlitz oder die Rückholaktion einer abgeschobenen Albanerin aus Dresden gemeinsam?

In allen Fällen sorgte die geplante Abschiebung für große Empörung und Protest, bei denen immer wieder betont wurde, wie gut die Person doch integriert sei oder wie lange sie schon mit beiden Beinen im deutschen Arbeitsalltag stehe. Doch genau in diesem Prostet liege ein Trugschluss, erklärt der Sächsische Flüchtlingsrat in einer Mitteilung am Dienstag.

Wer sich nun fragt, warum sich ausgerechnet ein Verein, der die Interessen von Geflüchteten vertreten will, kritisch über gestoppte Abschiebeverfahren äußert, bekommt folgende Erklärung: "Ein Mensch wird vor aller Augen so lange entkleidet, bis sich etwas 'Brauchbares' findet, das ihn in Deutschland hält."

Während Einzelne dadurch gerettet werden könnten, würden andere darunter leiden, so der Flüchtlingsrat weiter. Der Verein beklagt dabei einen "zunehmenden Populismus im Abschiebungsdiskurs", den die verantwortlichen Politiker vereinzelt mit "Amnestie" konterkarieren würden.