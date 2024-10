Gestern noch Lehrling, heute der Chef: Tim (23) rettet eine Dorfbäckerei

Ab dem Frühjahr soll der Schriftzug an der Fassade erneuert werden. Denn die Bäckerei in Grünberg heißt mittlerweile "Bäckerei Jacobi". © Thomas Türpe

Als Kind half Tim (stammt aus Haldensleben, Sachsen-Anhalt) beim Plätzchenbacken, mit 14 Jahren buk er Rührkuchen, Torten, Brote.

Er machte eine Ausbildung zum Bäcker, absolvierte seinen Meisterkurs in Grünberg. Schon damals träumte er von der Selbstständigkeit. Vor drei Wochen war es so weit. "Ich liebe meinen Beruf und will helfen, das Handwerk zu bewahren."

Er war Meisterschüler, als sein früherer Chef den Ruhestand plante und einen Nachfolger suchte - Tim ergriff die Chance und hat nun Verantwortung für neun Angestellte.

Der frischgebackene Bäckerei-Leiter: "Ich habe einen Kredit aufgenommen, um das Gebäude, die Betriebsausstattung und Rohstoffe zu bezahlen. Ich muss jetzt zusehen, dass der Laden anläuft."