31.01.2024 11:49 Görlitzer verhindern Trickbetrug, 65-Jährige muss ins Krankenhaus!

Umsichtige Bürger verhinderten am gestrigen Dienstagabend einen mutmaßlichen Trickbetrug an einer 65-Jährigen in Görlitz!

Von Chris Pechmann

Görlitz - Umsichtige Bürger verhinderten am gestrigen Dienstagabend einen mutmaßlichen Trickbetrug an einer 65-Jährigen in Görlitz! Görlitzer meldeten am gestrigen Abend, wie eine hilflos wirkende Frau auf einem Gehweg stand. (Symbolbild) © 123RF/lianem Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bekannt gab, meldeten Passanten gegen 18.25 Uhr, dass eine hilflos wirkende ältere Frau längere Zeit auf einem Gehweg des polnischen Grenzortes stehen würde. Eingetroffene Einsatzkräfte stellten daraufhin fest, dass die Frau für die Außentemperaturen zudem viel zu leicht bekleidet gewesen sei und sich eine Unterkühlung zugezogen hatte. Der Rettungsdienst brachte die 65-Jährige in ein Krankenhaus. Laut Beamten hatte die Frau eine Tasche voller nicht näher benannter Wertgegenstände bei sich, die sie vor Ort offenbar einem Unbekannten übergeben wollte - ein laut Behörden vermeintlicher Versuch des Trickbetrugs. Polizisten untersuchen den Vorfall und gehen von versuchtem Trickbetrug aus. (Symbolbild) © 123RF/Thomas Lukassek Die Polizei verwahrte die Tasche und ermittelt nun zu den näheren Umständen des Vorfalls.

