07.04.2025 16:00 8.111 Grafittischmierer auf Autobahn in Sachsen gefasst: So gelang der Zugriff

Graffiti-Ärger auf der A4 in Sachsen! Am späten Samstagabend haben sich zwei Männer zwischen Burkau und Bautzen an Lärmschutzwänden zu schaffen gemacht.

Von Maximilian Schiffhorst

Bautzen/Burkau - Graffiti-Ärger auf der A4 in Sachsen! Am späten Samstagabend haben sich zwei Männer (20, 22) zwischen Burkau und Bautzen an Lärmschutzwänden zu schaffen gemacht. Ein Täter konnte glücklicherweise nur kurze Zeit später gefasst werden. Am Samstagabend verfolgte die Polizei zwei Autobahn-Sprayer. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatten sich aufmerksame Bürger bei der Leitstelle gemeldet und über zwei verdächtige Personen auf der Richtungsfahrbahn Dresden informiert, die dort herumsprühen sollten. Umgehend eilten Beamte zum Tatort, woraufhin die zwei Sprayer beim Erkennen des Einsatzwagens zunächst flüchteten. Der 22-Jährige konnte jedoch direkt in unmittelbarer Nähe geschnappt werden. Er zeigte sich geständig. Sein Komplize stellte sich wenig später freiwillig. Er hatte zuvor Drogen konsumiert, wie ein durchgeführter Test ergab. Sachsen In Sachsen wählt man(n) rechts: Fast jeder zweite Wähler setzt Kreuz bei AfD Das von den Männern abgestellte Kraftfahrzeug konnte auf einem Feldweg unweit des Tatorts aufgefunden werden. Die beiden Deutschen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung durch zwei Graffiti-Schriftzüge verantworten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist das Duo entlassen worden. Der Kriminaldienst des Autobahnpolizeireviers führt die Ermittlungen.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa