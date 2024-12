Sächsin geht in falsche Klinik - und wird dort operiert: "Das ist für mich das größte Wunder!"

Karin Kuhnt (68) stand wegen einer Verwechselung plötzlich in der falschen Klinik - und bekam dort überraschend einen OP-Termin. © Helios Klinik Schkeuditz/Karin Kuhnt

Die Diagnose lautete: Arthrose in der Hüfte. Die mögliche Lösung: Ein künstliches Hüftgelenk. Allerdings müssen Patienten auf eine solche Operation teilweise lange warten, wie die Helios Klinik Schkeuditz zum Leidensweg der Zufalls-Patientin mitteilte.

"Als ich in Schkeuditz ankam, konnte ich kaum noch laufen. Ich hatte so große Schmerzen. Das ist über die Jahre immer schlimmer geworden, aber wegen meines Übergewichts wurde ich nicht ernst genommen", so Kuhnt. "Ich wusste, dass es lange dauert, bis ich vielleicht eine OP bekomme und hab' mir gesagt: 'Das muss ich jetzt einfach aushalten'."

Dann sei es endlich so weit gewesen: Ein Klinik-Termin zur Anmeldung habe bevorgestanden - nur eigentlich in einem ganz anderen Krankenhaus!

Die Sächsin habe sich aber fälschlicherweise auf den Weg in die Helios Klinik Schkeuditz gemacht - und dort trotzdem mit Orthopädie- und Unfallchirurgie-Oberarzt Mathias Wuttke sprechen können. "Ich war ganz perplex, dass mir jemand einfach helfen will - obwohl ich unangekündigt in einer Klinik stand, in der ich eigentlich gar keinen Termin hatte", so die 68-Jährige.