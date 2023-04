Hunderte Kadaver in sächsischem Tümpel: Waschbar als Kröten-Killer entlarvt

Sebnitz - Aufgerissene Körper, abgetrennte Köpfe, angefressene Schenkel. Hunderte verstümmelte Kadaver von Fröschen und Kröten sind an einem Teich in Niederottendorf am Lohbach gefunden worden. Was wie ein Massaker aussieht, beweist eigentlich: Der Waschbär ist ein wahrer Feinschmecker.