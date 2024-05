In anderen Regionen deutlich mehr: Nur sechs Video-Reisezentren in Mitteldeutschland

Persönliche Beratung bei der Buchung einer Bahnreise, auch wenn das Reisezentrum geschlossen hat? Video-Angebote machen es möglich. Der Südosten hat aber Nachholbedarf. © Bernd Weißbrod/dpa

In Thüringen gibt es nach Angaben der Bahn immerhin vier Standorte in Bad Langensalza, Heiligenstadt, Leinefelde und Apolda. In Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es jeweils nur einen Standort in Markkleeberg und in Wolmirstedt.



Spitzenreiter bei diesem Angebot, bei dem DB-Mitarbeitende die Kundschaft ähnlich wie in einem Reisezentrum - nur über Bildschirme in einem Videocall - beraten, ist Baden-Württemberg mit 55 Standorten, gefolgt von Bayern (38) und Nordrhein-Westfalen (30).

Auf dem Monitor kann man die Arbeit verfolgen. Gezahlt werden kann bar oder mit Karte. Verbindungsinformationen und Fahrkarten werden sofort ausgedruckt.

Die ersten Video-Reisezentren wurden 2013 an der Schwarzwaldbahn eröffnet. Inzwischen gibt es bundesweit 143.