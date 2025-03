Verwirrung um umbenannte Sachsen-Gewässer auf Google Maps

Der US-Präsident fand Gefallen am Golf von Mexiko und benannte ihn um. Daraus hat sich ein Internettrend entwickelt, bei dem auch Sachsen mitmacht.

Von Jasmin Beisiegel Dresden - Ein nicht ganz ernst gemeinter Internettrend lässt in Anspielung auf den US-Präsidenten Donald Trump (78) deutschlandweit "Golfe" auftauchen. Beim Kartendienst Google Maps geben Nutzer dabei auch in Sachsen Gewässern wie Seen, Flüssen oder Teichen neue Namen - nach dem Vorbild Trumps, der die Umbenennung des Golfs von Mexiko in den Golf von Amerika verfügte.

Der Neustädter Hafen in Dresden wurde bei einer Spaßaktion auf Google Maps in "Golf von Dresden" umbenannt. © Robert Michael/dpa Im ganzen Freistaat tauchen immer wieder Beispiele auf, die meisten verschwinden jedoch schnell wieder. So etwa der "Great Golf von Görlitz": "Es ist der einzig wahre Golf von Görlitz! Und er gehört den guten Menschen von Görlitz! Gute Menschen! Guter Golf!", stand dort in einer Rezension als Anspielung auf Trumps Vorliebe für Superlative. In Dresden war etwa der Neustädter Hafen zwischenzeitlich als "Golf von Dresden" zu finden, im Großen Garten tauchte der "Golf von Carola" auf. Bei Leipzig wurden Teiche in den "Golf von Borsdorf" oder den "Golf von Püchau" umbenannt - inklusive 5-Sterne-Bewertung. Mit dem "Golf von Weißenborn" fand der Trend seinen Weg auch ins Erzgebirge. Sachsen Rochlitzer Berg rockt die Saison: Naturwunder lockt mit Messe und Magie Während Trump per Dekret den Golf von Mexiko umbenannte, wählen Leute hierzulande die Funktion von Google Maps, Orte als Sehenswürdigkeiten einzutragen. "Dies nutzen jetzt alle möglichen Akteure, um sich in gewisser Weise über das Umbenennungs-Dekret von Donald Trump lustig zu machen", vermutet Georg Glasze vom Institut für Geographie der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Denn eigentlich ist ein Golf eine große Meeresbucht.

Kurze Haltbarkeit