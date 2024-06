Kommunalwahl Dresden: AfD dominiert auch Stadtbezirksbeiratswahlen

Frontmann Holger Zastrow (55) spricht exklusiv gegenüber TAG24 von einem "Riesenergebnis für eine Bewegung, die gerade mal 9 Monate existiert". Zastrow sieht dies als ein Zeichen, "dass die Menschen in dieser Stadt eine andere Politik wollen". Zum Wahlergebnis seiner ehemaligen Kollegen findet er deutliche Worte: "Das ist ein Spiegelbild für den Zustand der Partei", so Zastrow über die Lage bei der FDP.

"Wir haben einen engagierten Wahlkampf gemacht. Dabei haben wir deutlich die Unzufriedenheit der Bürger bemerkt. Die Politik der Ampel stellt ein Problem dar. Wir werden weiter im Bundestag für einen Politik - Wechsel kämpfen. Wir haben in Dresden Stand jetzt leicht zugelegt. Das ist erfreulich. Ganz und gar nicht zufrieden sein kann man mit dem Abschneiden der AfD bei der Europawahl", so der Der Vorsitzende Dr. Markus Reichel (55, CDU).

So schätzt die CDU die Lage am Wahltag ein.

Damit verbunden ist auch eine andere Flexibilität im privaten Raum. Das stellt uns vor andere Schwierigkeiten im Wahlkampf. Denn die Leute haben ihre Entscheidung schon viel früher getroffen und senden dann innerhalb der folgenden sechs Wochen ihren Brief ab. Wir müssen daher von Anfang an in die Vollen gehen. Da geht es um ständige Erreichbarkeit und Werbevielfalt", zieht Thomas Kunz (44, FDP) Lehren aus dem Anstieg der Briefwähler.

"Großer Dank an alle Wahlhelfer. Meine Gedanken sind jetzt bei denen, die sich an die Arbeit machen und die Stimmen auszählen" (Pratzka).

Diese sind laut einer Statistik der Stadt Dresden zu 56,5 Prozent männlich und zu 43,5 Prozent männlich. 9 von ihnen haben am heutigen 9. Juni sogar Geburtstag und halten dennoch in den Wahllokalen die Stellung!

In den Stimmbezirken mit Warteschlangen soll die Wartezeit in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten gelegen haben.

Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.

Bis dahin ist die Stimmabgabe auch per Briefwahl möglich, falls Ihr die Unterlagen dafür habt. Allerdings funktioniert die Briefwahl in letzter Minute nur, wenn Ihr Eure Unterlagen in den Briefkasten am Haupteingang des Neuen Rathauses werft. Auch hierfür ist 18 Uhr die Deadline.