Kommunalwahl Dresden: AfD führt bei der Stadtratswahl vor CDU und Grünen

"Großer Dank an alle Wahlhelfer. Meine Gedanken sind jetzt bei denen, die sich an die Arbeit machen und die Stimmen auszählen" (Pratzka).

Diese sind laut einer Statistik der Stadt Dresden zu 56,5 Prozent männlich und zu 43,5 Prozent männlich. 9 von ihnen haben am heutigen 9. Juni sogar Geburtstag und halten dennoch in den Wahllokalen die Stellung!

In den Stimmbezirken mit Warteschlangen soll die Wartezeit in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten gelegen haben.

Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.

Bis dahin ist die Stimmabgabe auch per Briefwahl möglich, falls Ihr die Unterlagen dafür habt. Allerdings funktioniert die Briefwahl in letzter Minute nur, wenn Ihr Eure Unterlagen in den Briefkasten am Haupteingang des Neuen Rathauses werft. Auch hierfür ist 18 Uhr die Deadline.