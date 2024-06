Kommunalwahl Dresden: Ab wann mit den ersten Zahlen zu rechnen ist

In den Stimmbezirken mit Warteschlangen soll die Wartezeit in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten gelegen haben.

Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.

Bis dahin ist die Stimmabgabe auch per Briefwahl möglich, falls Ihr die Unterlagen dafür habt. Allerdings funktioniert die Briefwahl in letzter Minute nur, wenn Ihr Eure Unterlagen in den Briefkasten am Haupteingang des Neuen Rathauses werft. Auch hierfür ist 18 Uhr die Deadline.