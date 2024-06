Kommunalwahl Dresden: So viele Stimmen waren ungültig!

Bei der Auszählung der Stimmen zur Stadtbezirksbeiratswahl fehlen nur noch wenige Gebiete.

Während die Wahlhelfer in Pieschen, Klotzsche, Loschwitz, Blasewitz, Leuben und Cotta schon in den verdienten Feierabend gehen konnten, fehlen noch drei Gebiete im Stadtbezirk Altstadt, eines in der Neustadt und in Prohlis sowie drei in Plauen.