Küche in Görlitz steht in Flammen: Katzen in Lebensgefahr

Die Feuerwehr rückte zu dem Küchenbrand in die Konsulstraße aus. © brl/xcitePress

Zur Mittagsstunde brach am Donnerstag in einer Wohnungsküche im ersten Obergeschoss in der Konsulstraße ein Feuer aus. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Küche bereits in Vollbrand.

Zwar konnte die Feuerwehr den Brand löschen, die Küche brannte jedoch komplett aus. Auch ist die ganze Wohnung durch den Ruß vorerst unbewohnbar.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 75.000 Euro.

Tragisch: Die Feuerwehr konnte nur zwei Katzen retten, zwei weitere sollen bei dem Brand verstorben sein.

Der Wohnungsbesitzer war bei Brandausbruch nicht zu Hause, die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.