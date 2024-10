Wahl-Ergebnisse ausgewertet: Ohne die Frauen hätte AfD in Sachsen gewonnen!

Heißt im Umkehrschluss: Ohne das 1918 in Deutschland eingeführte Frauenwahlrecht hätte die AfD in Sachsen den Wahlsieg eingefahren.

Auch interessant: Laut Statistikamt legte die AfD im Vergleich zur Wahl 2019 bei fast allen Altersgruppen zu - am stärksten bei den Unter-25-Jährigen (männlich plus 12 Prozent, weiblich plus 5,8 Prozent). In dieser Gruppe büßten die Grünen hingegen besonders ein (Männer: -9,8 Prozent, Frauen: -17,6 Prozent).