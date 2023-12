20.12.2023 16:21 1.261 Leblose Seniorin in Sachsen gefunden: Identität ungeklärt - Polizei tappt im Dunkeln

In Niesky wurde am Montag an der Gerichtsstraße 17 eine leblose Seniorin neben dem Gehweg gefunden. Die Polizei Görlitz bittet um Hilfe bei der Aufklärung.

Von Simone Bischof

Niesky - Passanten haben am gestrigen Dienstagvormittag eine leblose Frau in Niesky (Landkreis Görlitz) gefunden. Die Polizei Görlitz bittet bei der Klärung der Identität der verstorbenen Frau um Mithilfe. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa Die Frau wurde gegen 10 Uhr an der Gerichtsstraße 17 entdeckt. Sie lag neben dem Gehweg. In ihrer Nähe befand sich ein Fahrrad, teilte die Polizei Görlitz mit. Die Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, der die Frau in ein Krankenhaus brachte. Dort konnten die Ärzte nur noch ihren Tod feststellen. Die bisherigen Ermittlungen der Behörde brachten noch kein Ergebnis. Hinweise auf einen Verkehrsunfall oder eine Straftat gebe es nicht, weshalb die Kriminalisten bislang von einem gesundheitlichen Problem ausgehen. Sachsen Die "vergessene" Krankheit: HIV greift auch in Sachsen weiter um sich Weil die Verstorbene keinen Ausweis oder andere Dokumente bei sich hatte und sich bis jetzt auch keine Angehörigen wegen eines möglichen Vermisstenfalls gemeldet haben, ist ihre Identität noch ungeklärt. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 70 bis 80 Jahre alt

1,65 bis 1,70 Meter groß

schwarzer Anorak, schwarze Jogginghose Außerdem hatte sie eine blaue Schlüsseltasche bei sich. Identität der Frau ungeklärt Bei dem gefundenen Bike handelt es sich um ein silberfarbenes Damenrad der Marke "City Cruiser", der Schriftzug ist in pinker Farbe aufgebracht. Auf dem Gepäckträger befand sich ein schwarzes Körbchen. Angaben zur Identität der Seniorin nimmt die Polizeidirektion Görlitz unter der Telefonnummer 03581/468100 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa