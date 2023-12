20.12.2023 19:05 4.810 Leblose Seniorin in Sachsen gefunden: Polizei kann Identität aufklären

In Niesky wurde am Montag an der Gerichtsstraße 17 eine leblose Seniorin neben dem Gehweg gefunden. Die Polizei Görlitz bittet um Hilfe bei der Aufklärung.

Von Simone Bischof

Niesky - Passanten haben am gestrigen Dienstagvormittag eine leblose Frau in Niesky (Landkreis Görlitz) gefunden. Die Polizei Görlitz konnte die Identität der Toten inzwischen klären. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa Die Frau wurde gegen 10 Uhr an der Gerichtsstraße 17 entdeckt. Sie lag neben dem Gehweg. In ihrer Nähe befand sich ein Fahrrad, teilte die Polizei Görlitz mit. Die Identität der Toten, die keinen Ausweis oder andere Dokumente bei sich hatte, war zunächst unklar, konnte inzwischen aber geklärt werden, wie eine Sprecherin der Beamten am Abend mitteilte. Zeugen hatten am Vormittag den Rettungsdienst alarmiert, der die Frau in ein Krankenhaus brachte. Dort konnten die Ärzte nur noch ihren Tod feststellen. Die bisherigen Ermittlungen der Behörde brachten noch kein Ergebnis. Hinweise auf einen Verkehrsunfall oder eine Straftat gebe es nicht, weshalb die Kriminalisten bislang von einem gesundheitlichen Problem ausgehen. Erstmeldung vom 20. Dezember 2023, 16.21 Uhr; zuletzt aktualisiert um 19.05 Uhr.



Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa