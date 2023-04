Leiche in abgebrannten Transporter entdeckt: Kriminalpolizei ermittelt

Sayda - Tödlicher Transporter-Brand am Freitagabend in Sayda (Landkreis Mittelsachsen ): Aus dem verkohlten Fahrzeug barg die Feuerwehr eine Leiche. Die Todesumstände sind derzeit unklar.

In diesem abgebrannten Transporter fanden Einsatzkräfte am Freitagabend eine Leiche. Was genau dahintersteckt, ist derzeit unklar. © Haertelpress

Gegen 18.15 Uhr wurde die Feuerwehr in die Dorfstraße gerufen. An einem abgelegenen Grundstück stand ein Transporter in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Dann der Schock: Laut einem Polizeisprecher entdeckten die Einsatzkräfte eine tote Person im Transporter. Da die Hintergründe zum Todesfall ungeklärt sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Noch am Freitagabend wurden Spuren gesichert.