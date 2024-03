Licht und Schatten in Sachsens Solarbranche: Eine Fabrik macht zu, eine andere öffnet

SachsenEnergie will bis 2040 technische Anlagen aufbauen, die vier bis fünf Terawattstunden grüne Energie erzeugen können. Jährlich investiert der Kommunalversorger 100 Milionen Euro in die Gewinnung Erneuerbarer Energien.

Die Firma SunStrom ist auf dem hiesigen Solarmarkt keine Unbekannte. Das Dresdner Unternehmen (2000 gegründet) beschäftigt 40 Mitarbeiter und realisierte als Komplettanbieter bislang über 5100 Solarstromanlagen auf Dächern oder Flächen. Dazu zählen Anlagen der Deutschen Werkstätten Hellerau, der BMW Welt in München und des Bundeskanzleramtes in Berlin.

"Mit SunStrom haben wir Experten für Planung, Errichtung und Sanierung von PV-Anlagen an unserer Seite", erklärt der Chef von Ostdeutschlands größten Kommunalversorger, Frank Brinkmann (54). Beide Firmen haben gemeinsam bereits über 100 PV-Projekte realisiert. Der Deal: SachsenEnergie übernimmt 97 Prozent der Anteile der SunStrom. Das Team um Firmengründer Reiner Matthees (52) hält in Zukunft drei Prozent. Über den Kaufpreis der Anteile vereinbarte man Stillschweigen.

Die Unterschriften unter dem Vertrag sind noch frisch: Am Freitagmittag wurde in Dresden die Übernahme des sächsischen Solarexperten SunStrom durch den Kommunalversorger SachsenEnergie notariell besiegelt. Ein strategischer Einkauf. SachsenEnergie will künftig noch zügiger Solarstromanlagen ausbauen.

"Unsere Produkte lösen Begeisterung bei den Kunden aus", berichtet Sunmaxx-Chef Wilhelm Stein (54) vergnügt und führt ein Modul aus seinem Werk vor. Von vorn sieht das aus wie ein gewöhnliches Solarmodul. Die Innovation wird erst auf der Rückseite des Panels sichtbar. Et voilà! Dort befindet sich flächig integriert ein Wärmetauscher. "Die Technologie ist weltweit einzigartig. Wir verbinden Solar- und Automobil-Know-How in unseren Produkten", erklärt dazu Stein.

Dr. Wilhelm Stein (54) baut in Ottendorf-Okrilla mit seiner Firma Sunmaxx eine neue Produktionslinie für Solar-Anlagen auf, die Strom und Warmwasser produzieren. © Norbert Neumann

Seit über 25 Jahren gilt das Interesse von Wilhelm Stein der Solarindustrie. Er baute bereits mehrere Fabriken mit auf. Für Sunmaxx formuliert er anspruchsvolle Ziele. "Aktuell produzieren wir pro Monat mehrere Hundert bis etwa 1000 Module. Angestrebt ist, die Jahresproduktion auf 120 000 Module pro Jahr anzuheben. Mit dem Hochlauf unserer Produktionsstätte in Ottendorf-Okrilla betreiben wir derzeit eines der weltweit größten PVT-Werke", so Stein.

Perspektivisch soll das Werk im 4-Schicht-Betrieb arbeiten und die Belegschaft kräftig wachsen. Gegenwärtig beschäftigt das Unternehmen 25 Männer und Frauen. Ende des Jahres sollen es bereits 80 sein. Abnehmer für seine PVT-Module will Stein auf der ganzen Welt suchen und finden. Dabei gibt er Gas. Wilhelm Stein: "Unser Modul gibt es noch nicht in China. Wenn die Chinesen in diese Technologie einsteigen, dann wollen wir schon weiter sein." Bereits in zwei Jahren wird es die nächste Modulgeneration geben, prophezeit er.

Der Sunmaxx-Boos: "Die Branche entwickelt sich in atemberaubenden Tempo."