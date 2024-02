Mini-Bahn aus dem 3-D-Drucker fährt sogar: Wir haben den Lößnitzdackel geschrumpft

Radebeul - "Während die Firma wächst, hat sich die Spurweite verkleinert", sagt Generaldirektor Stephan Lehmann (43) und lächelt. Er betreibt zusammen mit Lorenz Kästner (56) die Lemiso-Werke in Radebeul. Dort werden die weltweit kleinsten Modelle sächsischer Schmalspurbahnen gebaut - und zwar in Spur Ne.

Bereits mit sechs Jahren spielte Kästner mit einer Modellbahn und träumte einen großen Traum auf kleinem Raum. Den hat er sich nun erfüllt.

Zu sehen gibt's die Radebeuler Minibahnen in Halle 4 auf der Messe Modellbahn. Mehr als 70 Hersteller stellen ihre Erzeugnisse am Wochenende (am heutigen Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet) in der Dresdner Messe aus. Eintritt: 12/6 Euro.