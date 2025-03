Modernisierungs-Marathon! Viele ostdeutsche Bahnhöfe profitieren, aber es gibt ein Problem

Leipzig - Die Deutsche Bahn will im Rahmen des Programms "Zukunftsbahnhof" die Modernisierung von Bahnhöfen in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen vorantreiben.

In diesem Jahr sollen an rund 90 Verkehrsstationen spürbare Verbesserungen umgesetzt werden, wie die Regionalbereichsleiterin für die Personenbahnhöfe, Cornelia Kadatz, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Etwa 30 davon sollen als sogenannte Zukunftsbahnhöfe eine umfassende Aufwertung erhalten.

Der Haltepunkt Merseburg-Bergmannsring - in Sachsen-Anhalt wurde die Modernisierung der Merseburg-Querfurt-Strecke vorangetrieben. © Jan Woitas/dpa

Ein Vorzeigebeispiel in Sachsen ist der in der Kulturhauptstadt gelegene Bahnhof Chemnitz-Süd. Dort sei bewusst auf eine gestalterische Einbindung in das Kulturhauptstadtjahr 2025 geachtet worden, erklärt Regionalbereichsleiterin Kadatz. In Sachsen-Anhalt wurde die Modernisierung der Merseburg-Querfurt-Strecke vorangetrieben, während in Thüringen etwa der Bahnhof Zella-Mehlis, bekannt als Zentrum des nordischen Skisports, umfassend modernisiert wurde.

Ein großes Problem bleibt laut Kadatz der Vandalismus an Bahnhöfen. Trotz verstärkter Sicherheitsmaßnahmen und neuer Schutzkonzepte werden Stationen immer wieder beschädigt. "Es gibt Verkehrsstationen, an denen wir uns wirklich bemühen, dem Vandalismus Herr zu werden." Die Bahn setze daher verstärkt auf bessere Beleuchtung, widerstandsfähige Materialien, legale Graffiti-Flächen und eine engere Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren.

Finanziert wird das Programm durch Eigenmittel der Bahn sowie Bundes- und Landesmittel. Eine genaue Kostenschätzung sei schwierig, da auch Kommunen und Drittmittel beteiligt sind. Ziel bleibe es, Bahnreisen langfristig attraktiver, sicherer und kundenfreundlicher zu machen.