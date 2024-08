Motorrad-Champion aus Sachsen beklaut! Fünf Maschinen plötzlich weg

Bahretal - Gleich zweimal schlug das Pech bei Cross-Ass Eddy Frech (19) zu: Auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft im Supermoto legte ihm erst ein Schlüsselbeinbruch Steine in den Weg. Kaum verheilt, klauten ihm Einbrecher nun gleich fünf Motorräder aus einer Halle in Bahretal-Ottendorf.

Aus dieser Schrauberhalle stahlen die Diebe die Maschinen. © Christian Juppe

Doch nun kam der nächste Tiefschlag: "Ich war am Dienstag, 19 Uhr, noch in der Halle", sagt er. "Ich glaube, um Mitternacht Licht gesehen zu haben. Als ich am nächsten Tag 12.30 Uhr da war, fehlten fünf Maschinen."

Außerdem verschwand auch noch Ausrüstung. Der Schaden liegt bei mindestens 50.000 Euro.

"Glücklicherweise war meine Wettkampfmaschine woanders untergebracht", so der junge Sportler.

"Das waren Trainingsmaschinen. Das trifft finanziell, aber es reißt einem auch ein Loch in die Seele."