Nach erneuten Anschlägen: Sächsische Polizei soll intensiver gegen Linksextremismus vorgehen

Dresden/Leipzig - Die sächsische Polizei will den Druck auf Linksextremisten erhöhen. "Wir werden unsere Arbeit auch gegen zunehmende Gewaltbereitschaft im Bereich des Linksextremismus weiter intensivieren, denn jede neue Tat bringt auch neue Ermittlungsansätze", sagte Innenminister Armin Schuster (61, CDU) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.