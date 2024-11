Crystal Meth im Vogtland: Betroffener berichtet, wie schnell ihn die Horror-Droge zerstörte

Die Teufelsdroge Crystal Meth überschwemmt das Vogtland. Meist wird die weiße Substanz über die tschechische Grenze nach Sachsen geschmuggelt. © ZDF/Konstantin Gramalla

Christian wuchs in Auerbach, einer 17.000-Einwohner-Stadt im Vogtland, auf. Bereits als Jugendlicher war er alkoholabhängig, irgendwann kam die Horror-Droge Crystal Meth dazu. Seinen "Stoff" schmuggelte der Vogtländer über die Grenze.

"Ich bin einfach durch den Wald gelaufen, hab es in meinen Körper geschmuggelt", berichtet Christian in der ZDF-Dokumentation "Provinz im Rausch: Crystal Meth an der tschechischen Grenze".

Schnell drehte sich alles um die Droge. "Es war wie eine Besessenheit. Ich habe es gebraucht, um zu funktionieren." Im Konsum fand er das, was er schon immer gesucht hatte - er fühlte sich mutig und leistungsfähiger.

Doch der tiefe Fall folgte schnell: Christian musste für den perfekten Rausch immer mehr konsumieren. "Das ging so weit, dass ich irgendwann nicht mehr arbeiten konnte. Ich war körperlich und psychisch erschöpft", berichtet er.

Der Vogtländer verlor Job, Wohnung und Freunde. Dann fing er an, die Horror-Droge zu verkaufen, um seine Sucht irgendwie zu finanzieren - ein Teufelskreis!