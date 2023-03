Garagen, Kleingarten, Einfamilienhaus: Mehrere Einbrüche im Vogtland

Vogtland - Mit zahlreichen Einbrüchen hatte es die Polizei im Vogtland am Wochenende zu tun. Unter anderem waren die unbekannten Diebe in mehreren Garagen zugange.

Am Wochenende sind bei der Polizei im Vogtland zahlreiche Einbrüche angezeigt worden. (Symbolbild) © 123rf/Joerg Huettenhoelscher

Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen Unbekannte unter anderem in Weischlitz in der Zeit zwischen Donnerstagnacht und Sonntagabend eine Garage eines Dreiseitenhofs an der Dorfstraße auf. Sie klauten eine blaue Schwalbe im Wert von rund 2000 Euro.

In Markneukirchen brachen Unbekannte zwischen Freitag- und Samstagnachmittag gewaltsam eine Garage an der Oststraße auf. Dort entwendeten sie eine Drehbank, zwei Ständerbohrmaschinen und rund 15 Kilogramm Kupferkabel im Wert von insgesamt circa 450 Euro.

Ganze 27 Garagen in der Plauener Bahnhofsvorstadt waren außerdem am Wochenende das Ziel von unbekannten Dieben. Acht Garagen an der Erich-Kästner-Straße konnten die mutmaßlichen Täter öffnen. Was gestohlen wurde, ist noch unklar, der entstandene Sachschaden liegt bei circa 1350 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer war in den Tatzeiträumen an einer der Örtlichkeiten unterwegs und hat verdächtige Personen beobachtet, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen.