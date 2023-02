Laster kippt zur Seite: A72-Ausfahrt gesperrt

Ein Laster kippte auf die Seite, als er auf die A72 auffahren wollte. © Polizei Sachsen

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der 54-Jährige am Mittwoch gegen 8.10 Uhr mit seinem Sattelzug von der Raststätte Vogtland auf die A72 in Richtung Hof auffahren.

Er fuhr dabei offenbar zu weit rechts und geriet dort auf unbefestigten Untergrund. Dadurch kippte der Lkw samt Auflieger auf die Seite in den Graben und konnte nicht weiterfahren.

Für die Bergung musste die Ausfahrt kurzzeitig gesperrt werden.