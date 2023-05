Promi-Alarm im Vogtland: Diese Stars feiern in Bad Elster 175-jähriges Jubiläum

Das NaturTheater ist eine bekannte Adresse für Open-Air-Konzerte. © PR/Jan Bräuer

In Bad Elster genesen Kurgäste nicht nur wegen der wohltuenden Behandlungen, sondern auch wegen des abwechslungsreichen Freizeitprogramms.

Und das ist in diesem Jahr, in dem das Königlich-Sächsische Staatsbad sein 175-jähriges Jubiläum feiert, wahrlich abwechslungsreich. Im NaturTheater Bad Elster geben sich die Stars im Wochentakt die Klinke in die Hand.



"Der Chursächsischen Veranstaltungsgesellschaft ist es gelungen, ein buntes Programm anbieten zu können", verspricht Marketingdirektor Stephan Seitz. "24 Veranstaltungen stehen auf dem Plan - von Klassik über Oper bis hin zu Rock und Pop."

Den Auftakt machen am 18. Mai Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten mit Blasmusik. Schlagersängerin Beatrice Egli (34) gastiert am 10. Juni im Naturtheater. Für internationalen Flair sorgt die britische Popsängerin Kim Wilde (62). Die 80er-Jahre-Ikone präsentiert am 14. Juli das Beste aus ihrer Karriere.

Komiker Helge Schneider (67) ist am 15. Juli mit seinem Programm "Der letzte Torero" zu Gast und Schlagersänger Semino Rossi (60) am 21. Juli. Am 4. August können sich die Gäste auf Pietro Lombardi (30), am 26. August auf Sänger Sasha (51) freuen.