25.02.2025 12:55 18.218 Schock-Fund in Sachsen! Drei Leichen in Wohnhaus gefunden, darunter zwei Kinder

In einem Wohnhaus in Neumark (Vogtland) wurden am Dienstagmorgen drei Leichen entdeckt. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

Von Julian Winkler

Neumark - Schock-Fund in Neumark (Vogtland)! In einem Wohnhaus wurden am Dienstagmorgen drei Leichen gefunden - darunter zwei Kinder. Die Polizei ermittelt derzeit auf Hochtouren. Schrecklicher Fund im Vogtland: In einem Wohnhaus wurden am Dienstagmorgen drei tote Personen entdeckt. © NEWS5 / Stephan Fricke Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 bestätigt, wurden in einem Haus in der Neumarker Straße im Ortsteil Schönbach drei tote Personen gefunden. Laut Polizei sollen darunter zwei Kinder sein. Die Leichen seien derzeit noch nicht zweifelsfrei identifiziert, heißt es. Daher können noch keine Angaben über das genaue Alter und Geschlecht erfolgen. Die Todesursache ist noch völlig unklar. Aktuell sind Spezialisten der Polizei vor Ort und untersuchen das Wohnhaus. TAG24 bleibt dran! Erstmeldung: 25. Februar, 12.56 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.05 Uhr

Titelfoto: NEWS5 / Stephan Fricke