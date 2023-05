22.05.2023 13:28 561 Vandalen im Freibad unterwegs: Bänke angezündet und ins Becken geworfen!

In Markneukirchen haben unbekannte Vandalen am Wochenende im Freibad an der Alten Gunzener Straße mehrere Bänke angezündet.

Von Claudia Ziems

Markneukirchen - Vandalen haben am Wochenende in Markneukirchen (Vogtland) mehrere Sitzbänke zerstört. Sinnlose Zerstörungswut in einem Waldbad! Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/cbies In der Zeit von Samstag, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 10.45 Uhr, trieben die Unbekannten auf dem Gelände des Freibades an der Alten Gunzener Straße ihr Unwesen. Laut Polizei wurden vier Holzbänke zu einem "Lagerfeuer" aufgetürmt und anschließend angezündet. Bei einer Bank rissen die Unbekannten die Holzplanken ab und verbrannten diese ebenfalls. Vogtland Schon wieder versuchter Totschlag in Plauen: Mann nach Messerattacke notoperiert Zwei der Bänke landeten im Schwimmbecken des Bades. Insgesamt richteten die unbekannten Täter einen Schaden in Höhe von circa 700 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen zur Sachbeschädigung. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen.

