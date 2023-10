Vermisst! Frau aus Kurklinik in Bad Elster verschwunden

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.(Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die Seniorin wurde zuletzt am Donnerstagmittag in einer Kurklinik an der Endersstraße gesehen. Seitdem ist die 83-Jährige verschwunden.

Ihre Angehörigen konnten sie nicht mehr erreichten, daher verständigten sie am Sonntagabend die Polizei.



Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

1,58 Meter groß

schlank

grau-weiße, kurze Haare

graue Augen

blasse Hautfarbe

die aus einem Ortsteil von Sehmatal stammende Frau spricht akzentfrei Deutsch

die abgebildete Bekleidung trug sie möglicherweise auch zum Zeitpunkt ihres Verschwindens, auch Wanderstöcke und einen kleinen schwarzen Rucksack hat sie wahrscheinlich dabei

Ein Foto der Vermissten findet Ihr unter: www.polizei.sachsen.de/de/101810.htm.

Es ist laut Polizei nicht auszuschließen, dass sich die 83-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.