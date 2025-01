Nächster Brücken-Abriss in Sachsen: Bahn-Verkehr unterbrochen!

Heidenau - Die Deutsche Bahn (DB) entfernt eine weitere Brücke in Sachsen ! Nachdem vor einem Monat die Straßenüberführung nahe Großenhain dem Erdboden gleichgemacht worden ist, muss nun auch ein Bauwerk bei Heidenau dran glauben. Grund dafür ist dieses Mal jedoch nicht der berühmt-berüchtigte Spannbeton.

Durch den Abriss einer alten Brücke (im Foto hinter den Wartehäuschen) kommt es Anfang Februar zu Einschränkungen im Bahn-Verkehr. (Archivbild) © Petra Hornig

Wie es vonseiten der DB heißt, ist die vor über 100 Jahren errichtete Gleisquerung im Ortsteil Großsedlitz am AGRO-Terminal schlichtweg nicht mehr in Benutzung. Früher diente sie als Anschluss an Industriebetriebe.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Abriss. Am 1. Februar um 1.40 Uhr geht es dann richtig los. Bis zum 8. Februar (1 Uhr) werden Fahrplanänderungen und sogar eine Vollsperrung nötig.

So muss der Zugverkehr am 2. Februar (Sonntag) für die Beseitigung des zweiten Segments von 4 bis 22 Uhr eingestellt werden. Zwischen Heidenau und Pirna verkehren Ersatzbusse für die entfallenden S-Bahnen der Linie 1.

Die Eurocity-Züge verkehren nur in Tschechien ab und bis Ústí nad Labem. Reisende müssen sich auf ein deutlich reduziertes Fahrplanangebot zwischen Dresden und Berlin einstellen. DB Fernverkehr will oder kann offenbar keine Ersatzfahrten anbieten.

Die S2 startet und endet am 4. Februar ab 12 Uhr sowie vom 6. bis 7. Februar in Heidenau. Der Abschnitt nach Pirna entfällt. Fahrgäste müssen auf die S1 umsteigen.