Neue Studie: Immer mehr Tempo-30-Zonen in Sachsens Städten

Leipzig - In deutschen Großstädten wird der Autoverkehr immer mehr eingebremst. Erhebungen des Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL) in Leipzig zufolge sind in den 80 deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern bereits rund 43,1 Prozent der Straßenkilometer auf maximal Tempo 30 beschränkt. In Sachsen hat Dresden den höchsten Anteil.