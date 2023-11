Obwohl Baukosten explodieren: Karls will Ostern öffnen

Döbeln - Karls Erlebnis-Dorf nimmt immer mehr Gestalt an. Die Arbeiten für den ersten sächsischen Freizeitpark der "Erdbeer-Kette" bei Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen ) sind im Zeitplan. Doch die Baukosten sind gestiegen.

Was die Besucher nächstes Jahr im Einzelnen erwartet, daraus macht Karls-Chef Robert Dahl (51) noch ein Geheimnis. Ein bisschen Spannung müsse schließlich sein. Dahl betreibt bereits sieben Themen-Freizeitparks rund um das Thema Erdbeere.

"Im Dezember wollen wir das Richtfest mit der Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter kombinieren", sagt Bauleiter Dirk Scherbarth (39). Die Arbeiten laufen so gut, dass der Eröffnungstermin kurz vor Ostern - Stand jetzt - gehalten werden kann.

Döbeln ist der erste und bisher einzige Standort in Sachsen. In Oberhausen (Nordrhein-Westfalen), Loxstedt (Niedersachsen) und Plech (Bayern) sind weitere Parks in Planung.