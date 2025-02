Oldtimer in Garage abgefackelt - Brandstiftung?

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Am Montagnachmittag ist ein Oldtimer in einer Garage in Bad Gottleuba-Berggießhübel abgefackelt.

Am Montag brannte ein alter VW Passat in einer Garage. © Marko Förster

Der VW Passat aus dem Baujahr 1972/73 war in einem offenen Schuppen an der Straße "An der Zwieselmühle" abgestellt, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte.

Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, stand der VW in Flammen. Die Feuerwehr rückte an, um zu löschen.

Den Bildaufnahmen zufolge brannte das Fahrzeug bis zur Unkenntlichkeit ab. Auch das Mauerwerk der Garage wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.