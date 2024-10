Paradedorf wird ausgezeichnet: In Laußig wird noch echte Nachbarschaft gelebt

Torgau - Gemeinsam statt einsam! In Laußig (bei Torgau) lebt so mancher nach diesem Motto. Gute Nachbarschaft wird dort - ausgezeichnet - gelebt. Dafür gibt es jetzt von der Stiftung nebenan.de eine Ehrung als Landessieger beim Nachbarschaftspreis 2024.

Laußig liegt bei Torgau in Nordsachsen und hat knapp 3500 Einwohner. © Bildmontage: picture alliance / ZB/euroluftbild.de/Archiv

"Wir sind total stolz, dass man uns ausgewählt hat", berichtet voll Freude Florian Kern (28). Er ist Ortsvorsteher von Laußig und Vorsitzender des Fördervereins Heimatherzen (39 Mitglieder).

Der Verein hat in der Mitte des Ortes einen Naturgarten für Alt und Jung angelegt. Viele hundert Stunden ehrenamtliche Arbeit flossen in das Projekt, an dem sich auch Laußiger Hort- und Kindergartenkinder beteiligten.

Gemeinsam schufen sie ein Gartenparadies mit einer Outdoorküche, wo selbst angebautes Gemüse frisch verarbeitet und verzehrt werden kann. "Wir achten dabei auf Nachhaltigkeit", berichtet Kern.

Besonders die Jüngsten im Ort lieben das Areal, denn sie können dort zudem noch Bienen in einer Schau-Beute beobachten. Der gesamte Garten wird heute vielfältig genutzt, berichtet der Ortsvorsteher.