Polizei stellt Schleuser nach Verfolgungsjagd: 29 Personen in Gammel-Transporter gepfercht

29 Syrer wollte der mutmaßliche Schleuser nach Deutschland bringen: 13 Männer, sechs Frauen und zehn Kinder, darunter auch ein Baby. © Danilo Dittrich/DPA

Als zwei Bundespolizisten am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr in ihrer Freizeit auf der B6 am Stadtrand von Görlitz unterwegs waren, fiel ihnen der Schleuser-Transport durch seine rücksichtslose Fahrweise sofort auf.

Der weiße Citroën Jumper mit ungarischem Nummernschild fuhr in Schlangenlinien, verursachte so fast einen Unfall. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, hängten sich die beiden Beamten an das Fahrzeug dran, wollten sich den rücksichtslosen Fahrer näher anschauen.

Schnell war klar: Der Transporter war voller Menschen. Immer wieder klappte die Hintertür auf, Personen im Inneren waren zu erkennen.

Die Polizisten verständigten sofort ihre Kollegen. Diese nahmen umgehend die Verfolgung auf. Doch statt anzuhalten, gab der Mann ordentlich Gas, versuchte zunächst zu entkommen.

Wenige Kilometer weiter, in Markersdorf, war dann Schluss. Doch beim Versuch, den Transporter zu stoppen, wurde es rabiat. Der Fahrer drängte einen Streifenwagen ab, beschädigte das Polizei-Auto auf der rechten Seite. Dann setzte der mutmaßliche Schleuser seinen Transporter gegen einen Baum und flüchtete zu Fuß. Weit kam er aber nicht: Die Beamten waren sportlicher, holten ihn nach zehn Metern ein und nahmen ihn fest.

Dabei leistete er erheblichen Widerstand.