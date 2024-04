12.04.2024 12:26 11.104 Amok-Alarm an Schule in Sachsen!

Großeinsatz in Heidenau! An einer Schule an der Ernst-Schneller-Straße ist heutigen am Freitagvormittag Amokalarm ausgelöst worden.

Von Maximilian Schiffhorst

Heidenau - Großeinsatz in Heidenau! Die Polizei musste infolge eines Amokalarms zu einer Schule nach Heidenau ausrücken. © Marko Förster An der Bruno Gleißberg Grundschule an der Ernst-Schneller-Straße ist heutigen am Freitagvormittag Amokalarm ausgelöst worden. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, durchsuchten Einsatzkräfte gegen 10.55 Uhr das Treppenhaus im Gebäude. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine Gefahrensituation. Sachsen Abfüllung läuft! Auf Hoflößnitz kommt der Wein in 120.000 Flaschen Es müssen nun alle Klassenräume geprüft werden, da diese laut Sicherheitskonzept abgeschlossen sind. Die Kontrolle der einzelnen Räume wird nach Polizei-Angaben noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Titelfoto: Marko Förster