20.01.2025 18:05 23.778 Räumung nach Amokalarm in Sachsen: 240 Personen müssen Schule verlassen

An einer Schule an der Paul-Greifzu-Straße in Riesa kommt es zurzeit zu einem Polizeieinsatz.

Von Adrian Schintlmeister

Riesa (Sachsen) - Amokalarm in Sachsen! 240 Schüler und Lehrer mussten eine Berufsschule in Riesa verlassen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Einsatzkräfte mussten vom Schlimmsten ausgehen. © EHL Media/Dietmar Thomas Am Berufsschulzentrum für Technik und Wirtschaft (BSZTW) in Riesa kam es am Nachmittag zu einem Polizeieinsatz. Gegen 13.25 Uhr wurde in der Schule an der Paul-Greifzu-Straße Amokalarm ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin die Räume, konnten aber keine Gefahrensituation erkennen. Sachsen Zwei Verletzte bei Kellerbrand in Bautzen 240 Schüler und Lehrer mussten daraufhin das Gebäude verlassen, teilte ein Polizeisprecher mit. Sie kamen zwischenzeitlich in der Turnhalle unter, wo sie von Notfallseelsorgern betreut wurden. Die Polizei war laut dem Sprecher mit 230 Einsatzkräften vor Ort, die Zufahrtswege zum Schulzentrum waren weiträumig abgeriegelt. Schwer bewaffnete Polizeikräfte wurden an der Schule gesehen. Derweil hielten sich zahlreiche Rettungskräfte bereit. Der Bereich um das Berufsschulzentrum für Technik und Wirtschaft (BSZTW) in Riesa wurde weiträumig abgesperrt. © EHL Media/Dietmar Thomas Gegen 17.45 Uhr wurden die ersten Beamten abgezogen. Warum und wer den Amokalarm ausgelöst hat, konnte die Polizei am Nachmittag auf TAG24-Nachfrage noch nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an. Erstmeldung 16.48 Uhr, letztes Update 18.05 Uhr.

Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas