Rallye Elbflorenz blickt nervös Richtung Himmel

Dresden - Die angekündigten starken Regengüsse bereiten auch der 12. Rallye Elbflorenz Sorgen. Am 13. und 14. September wollen 190 Teams in historischen Fahrzeugen durch Sachsen und Böhmen fahren.

"Wir verfolgen die Wetterprognosen. Aber da die Autos ja straßen- und verkehrstauglich sind, kommen sie selbst bei starkem Regen und mit Windböen zurecht. Nur für Zuschauer am Straßenrad wäre es nicht so schön", so Rallye-Organisator Markus Hendel. Infos zur Route online unter rallye-elbflorenz.de.