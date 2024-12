Rechnungsprüfer rügen Sachsens Personalkosten: "Besorgniserregende Höhe"

Dresden - Der immense Stellenaufwuchs in der Landesverwaltung ist immer wieder Angriffsfläche für Kritik. Am Donnerstag legte der Sächsische Rechnungshof (SRH) erneut einen Finger in die seit Langem offene Wunde.

Rechnungshofpräsident Jens Michel (57): "Das größte Problemfeld ist und bleibt die Personalpolitik." © dpa/Sebastian Kahnert

Stichwort "Digitalisierung an Schulen". Was bereits umgesetzt ist, was fehlt, darauf konnte das Landesamt für Schule und Bildung keine Antwort geben.

Der Rechnungshof machte sich selbst ein Bild. Positiv seien die Fortschritte, so SRH-Direktorin Isolde Haag (62). So sind zwei Drittel der Lehrräume mit digitalen Anzeige- und Interaktionssystemen ausgestattet. Allerdings wird die IT überwiegend von Lehrern organisiert und gewartet.

Das macht zusammen einen Aufwand von rund 6246 Unterrichtsstunden, die nicht gehalten werden. Zudem sind die Schulen völlig unterschiedlich ausgestattet, die Systeme an 501 Schulen nicht jederzeit einsetzbar.

"Das gefährdet die Chancengleichheit", kritisierte Haag und empfahl ein Monitoring- und Steuerungssystem.