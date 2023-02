Regen und Sturm in Sachsen am Wochenende: Orkanböen im Bergland erwartet!

Eine Frau spaziert mit einem Regenschirm durch die Dresdner Altstadt - ein wichtiges Accessoire dieser Tage! © Bildmontage: Robert Michael/dpa, Screenshot/wetteronline.com

Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, gibt es am Freitag bei zehn bis dreizehn Grad ein Wechselbad aus leichtem Regen und immer wieder trockenen Abschnitten.

Die Sonne versteckt sich hinter ein paar unfreundlichen Wolken, auch im Bergland rutschen die Temperaturen auf zwischen sechs und zehn Grad.

Vorsicht in der Höhe: Im Bergland nimmt der Wind immer mehr zu, und es wird stürmisch. Auf dem Fichtelberg können die Böen sogar orkanartig werden.

Ähnliches Spiel am Samstag, die Temperaturen liegen zwischen 10 Grad in Leipzig und 12 Grad in Dresden, der Tag ist durchgängig von tröpfelndem Regen durchzogen.

Auch im Tiefland weht ein frischer Wind, der aber auch am Samstag vor allem im Erzgebirge und im Bergland ordentlich an Geschwindigkeit zunimmt.

In den Gipfeln des Erzgebirges verwandelt sich der Regen dann am Sonntag in Schnee, dazu passen die Temperaturen zwischen vier und acht Grad. Der Wind lässt nach und auch die Sonne lässt sich hier und dort blicken.