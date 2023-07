Rheinmetall will nicht nach Sachsen: Aus für die Pulverwerk-Pläne!

Das Flugplatzareal in Großenhain gehört dem Freistaat. Lange sah es so aus, als würde das Pulverwerk hier entstehen. © Eric Münch

Rheinmetall bestätigte am gestrigen Montag gegenüber TAG24 das Aus für die Pläne in Sachsen.

Zuvor hatte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger (63) geäußert, Rheinmetall werde für das Vorhaben den bestehenden Standort Aschau in Bayern ausbauen, wie der "Spiegel" berichtet. Damit ist der durchaus umstrittene Traum von einer Großansiedlung am Flugplatz in Großenhain geplatzt.



In der Staatskanzlei ist bisher noch keine offizielle Absage eingegangen. Dort bedauert man den Schritt.

"Unternehmen, die in eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung investieren möchten, sind in Sachsen willkommen. Dazu gehören auch Unternehmen wie Rheinmetall", teilte die Staatskanzlei auf Anfrage mit.