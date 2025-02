Sachsens Frühblüher: Die schönsten Orte für den Frühlingsstart

Sachsen - Das erste zarte Grün nach dem Winter ist Balsam fürs Gemüt – wir haben die schönsten Entdeckungsorte für Euch in Sachsen zusammengestellt.

Bei einem Spaziergang kann man jetzt langsam schon nach Frühblühern Ausschau halten. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Frühling kommt ganz sicher! Und seine ersten zarten Vorboten kann man bereits entdecken.

So zeigen sich seit einigen Tagen die ersten Frühblüher in sächsischen Gärten, auf Wiesen und in Wäldern - allen voran Schneeglöckchen, Winterlinge und Krokusse.

Doch die Welt der Frühblüher ist so viel artenreicher. Also schnappt Euch Euren Rucksack und entdeckt diese beim nächsten Frühlingsspaziergang.

Wir haben die passenden Frühblüher-Hotspots für Euch.