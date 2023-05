Sachsens Innenminister pocht auf Grenz-Kontrollen: "Haben Ultima-Ratio-Lage"

Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU) beharrt auf stationäre Kontrollen an der Grenze zu Polen. © Robert Michael/dpa

Vor dem Treffen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52, SPD) im Gemeinsamen Zentrum der deutschen und polnischen Polizei in Świecko (Polen) wies Schuster am Montag Befürchtungen zurück, es könne als Folge von Kontrollen zu Staus und Störungen des EU-Binnenmarktes kommen.

"So viel Vertrauen sollte die Ministerin in ihre Bundespolizei haben. Wir fordern weder die von ihr so bezeichneten Grenzschließungen noch die aus der Corona-Zeit bekannten Vollkontrollen", sagte Schuster der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.

Aus dem fließenden Reiseverkehr sollten stichprobenartig nur diejenigen herausgewunken und kontrolliert werden, bei denen Verdacht auf Schleusung und illegalen Grenzübertritt bestehe.

"Seit zwei Jahren spricht die Bundesregierung über Maßnahmen zur Reduzierung der Migration, aber geschehen ist wenig bis nichts und die irregulären Zugänge steigen weiter", argumentierte Schuster.